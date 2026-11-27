Objetos intervenidos al detenido por lanzar cócteles molotov contra la comisaría de Palencia. - SUB GBNO. PALENCIA

PALENCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han intervenido diveros objetos peligrosos en un local del detenido por atacar la comisaría de Palencia con cócteles molotov, como una pistola de aire comprimido, una espada, un pincho doble, dos hachas, dos garrafas con olor a gasolina, restos de tela similar a las utilizadas para elaborar las mechas de los cócteles molotov y un cúter entre otros efectos.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, en el registro estuvo presente el detenido acompañado de su abogado, sin presencia del letrado de la administración de Justicia puesto que el investigado autorizó voluntariamente la entrada y registro.

Dada la posibilidad de encontrar algún elemento susceptible de contener sustancias explosivas, se solicitó la presencia de las unidades especiales de Tedax-NRBQ y guías caninos con perros especializados en la detección de explosivos, cuya intervención permitió garantizar la seguridad durante el desarrollo de la actuación policial.

En la mañana de este viernes el detenido ha sido puesto a disposición de la titular del Tribunal de Instancia, plaza cinco en funciones de guardia de Palencia, que ha decretado su internamiento forzoso en el centro Hospitalario de San Telmo.

La Policía Nacional quiere agradecer la colaboración ciudadana y las muestras de cariño recibidas por personas anónimas ante este injustificado ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que podría haber derivado en consecuencias mucho más graves.

Asimismo, desde la Comisaría han agradecido las muestras de cariño recibidas de personas anónimas ante el ataque sufrido el pasado lunes, cuando el ahora detenido se acercó hasta las instalaciones policiales en un patinete y lanzó los cócteles molotov.