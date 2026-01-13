Intervienen 160.000 euros y más de un kilo de cocaína en una operación con 4 detenidos en Valladolid y Palencia

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALLADOLID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 160.000 euros en efectivo y más de un kilo de cocaína en una operación contra el narcotráfico desarrollada en las provincias de Palencia y Valladolid, en la que han resultado detenidos cuatro hombres de nacionalidad española como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La actuación, denominada Operación Serratura, se comenzó a finales de septiembre de 2025, tras detectar los investigadores un aumento en la distribución de sustancias estupefacientes en distintas localidades de la provincia palentina. Las pesquisas permitieron a los agentes de la Guardia Civil localizar varios inmuebles utilizados presuntamente para el almacenamiento y distribución de drogas, así como identificar a las cuatro personas implicadas.

En concreto, durante la tarde de este lunes 12 de enero se practicaron tres detenciones y dos registros en la ciudad de Palencia, donde los agentes se incautaron de 13 gramos de cocaína, 90 gramos de hachís y 270 gramos de marihuana. En una segunda fase, desarrollada durante la mañana del martes 13 en Valladolid, se efectuó un nuevo registro que permitió intervenir 160.000 euros en metálico y 500 gramos de cocaína.

En total, la operación ha permitido la incautación de 1.250 gramos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito superaría los 90.000 euros, según estimaciones de la Guardia Civil.