Intur incrementará la participación internacional en Negocios y AR-PA se centrará en Las Médulas y la IA

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana, en la presentación de AR-PA e Intur. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá entre el 13 y el 16 de noviembre la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), que incrementará la participación internacional en su sección Negocios, y la Feria AR-PA Turismo Cultura, que se centrará en la Inteligencia Artificial (IA) y prestar su apoyo a Las Médulas tras los incendios del pasado verano.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha presentado este lunes, 20 de octubre, las ferias que se celebrará por segundo año consecutivo de forma conjunta en la Feria de Valladolid.

En concreto, Intur abrirá sus puertas el 13 de noviembre y entre las novedades destacan el incremento de la participación internacional con hasta 74 turoperadores procedentes de una veintena de países, desde Argentina hasta Estados Unidos, Singapur, Alemania o Grecia, entre otros.

Esto supone un incremento superior al 30 por ciento respecto al año anterior y es resultado de la colaboración entre las oficinas internacionales de Turespaña, la Consejería y la Feria de Valladolid, ha señalado Caramanzana, quien ha subrayado que esta evolución hace de esta edición de Intur Negocios una "muy atractiva", según ha señalado Caramanzana.

Intur Negocios tendrá también un área de exposición comercial con 26 empresas y un programa de charlas de formación, bajo el título Intur Talks, donde se abordarán temáticas como marketing social, IA y análisis de datos, además de sostenibilidad o robótica.

En el apartado Intur Viajeros, que ocupará una superficie de 11.000 metros cuadrado y reunirá a centenares de destinos y empresas desde el 14 al 16 de noviembre, destaca la participación portuguesa. que se verá reforzada con la elección de Leiria como destino invitado.

Asimismo, se suman a Intur Ceuta y Melilla o la región del Kurdistán, las fundaciones Santa María la Real y la Real Fábrica de Cristales de La Granja, así como la Universidad de Vigo y el regreso del Principado de Asturias son otras de las novedades de la cita, que reunirá propuestas de naturaleza, cultura y enogastronomía.

LA JUNTA EN INTUR

Intur Viajeros también será escenario en el que Fundación Forum Natura hará entrega de los premios Tourism4Nature, así como un expositor de la Junta de 447 metros cuadrados, ubicado en el pabellón 2.

Santonja ha explicado que en este espacio contará con un gran escenario en el que se realizarán presentaciones de productos y proyectos autonómicos, de los Patronatos Provinciales de Turismo, y de las marcas de calidad del turismo de Castilla y León, Rutas del Vino y Posadas Reales, que dispondrán de una zona destacada.

La Junta también dispondrá dentro de su expositor en Intur un espacio dedicado a la enogastronomía y llevará a cabo actividades de dinamización, como una de realidad virtual para conocer el Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero (León). El Ejecutivo autonómico también estará presente en Intur Negocios.

AR-PA TURISMO CULTURAL

De forma paralela, AR-PA Turismo Cultural, organizada por la Junta, se celebrará en un espacio de 3.000 metros cuadrados y recupera su formato anual, lo que "ratifica la apuesta de la Junta por el patrimonio", ha aseverado Santonja, quien ha destacado que este año la imagen de la feria apoyará este año de forma especial al paraje natural de Las Médulas.

El consejero ha subrayado que se va a apoyar "de manera muy especial" a este enclave que sufrió un "incendio serio" con el "70 por ciento afectado", si bien se salvó su "corazón" y se mantiene "indemne la imagen simbólica" de este espacio. En este sentido, ha asegurado que las "Expectativas de tener las medulas como estaban en un plazo muy corto, son expectativas reales".

Además, el tema central de AR-PA en esta ocasión será 'Inteligencia Artificial y Patrimonio Cultural', que responde a la necesidad de explorar cómo la IA "transformar" la conservación, gestión, difusión y valorización del patrimonio cultural. .

Otra parte importante de AR-PA es la dirigida a la educación y sensibilización sobre el valor de la cultura, del patrimonio cultural y su impacto en la identidad cultural, así como a la promoción del turismo sostenible.

Así, a lo largo de tres días se llevará a cabo un intercambio de buenas prácticas en gestión, mostrando ejemplos de gestión sostenible en proyectos culturales, artísticos, patrimoniales y turísticos y promoviendo el uso de recursos de manera eficiente y responsable. Por ello, esta convocatoria reunirá a empresas, instituciones, fundaciones, asociaciones, universidades y profesionales del sector.

El recinto ferial albergará más de 67 stands expositivos, entre otros el de Telefónica, una de las principales empresas tecnológicas de España. Además, tendrán presencia entidades como IPCE, ARESPA, Fundación Edades del Hombre, Fundación Las Médulas, Tresminas, Fundación Atapuerca, Real Fábrica del Vidrio, Zamorarte, Artsburgensis, entre otras.

Por otro lado, AR-PA contará con un Congreso Internacional que en esta ocasión se centrará en aquellos bienes del Patrimonio Histórico y Arqueológico que se encuentran más alejados de los grandes núcleos de población y, por lo tanto, con más dificultades de comunicación que los entornos urbanos y con una gestión más compleja.

El consejero ha señalado que se propone "reflexionar" en torno a los problemas que plantean los yacimientos o monumentos remotos a la hora de conservarlos, estudiarlos y darlos a conocer. Para ello, se contará con un grupo de investigadores de gran prestigio que se han enfrentado a estos problemas a lo largo de su carrera profesional. El título del Congreso será 'En mitad del campo'.

EMPRENDEDORES Y EXPOSICIÓN DE ARMADURAS

Otra novedad de esta convocatoria será la Startup Competition AR-PA Turismo Cultural 2025, organizada por Artgonuts con el impulso de AR-PA, cuyo objetivo es reconocer y dar visibilidad a proyectos emprendedores y empresas emergentes que transforman el ámbito del patrimonio cultural a través de tecnologías innovadoras.

También está prevista la celebración del VIII Curso Accesibilidad y Patrimonio, patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, como colaboración en el proyecto de innovación docente Arquitectura Accesible de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid y el Centro de Enseñanza Online, Formación e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid.

Por último, una "sorpresa positiva" de esta edición de AR-PA será la exposición de una parte representativa de la colección de armaduras y cascos de época renacentista aparecidos en las excavaciones acometidas a principios de este año en el Palacio de Avellaneda, en Peñaranda de Duero (Burgos).