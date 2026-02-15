Las inundaciones y la nieve obligan a cortar una treintena de carreteras en CyL

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nieve y las inundaciones debido a las lluvias y crecidas de los ríos han obligado a cortar una treintena de carreteras de distintas provincias de Castilla y León, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultados por Europa Press a las 11.30 horas de este domingo, 15 de febrero.

En concreto, las inundaciones han supuesto el corte total de varios tramos en la provincia de Soria, la SO-P-4003, la SO-P-4009 y la SO-P-4216 en San Esteban de Gormaz; la SO-P-4123 en La Rasa y Fresno de Caracena, la SO-P-3209 en Arcos de Jalón, la SO-P-4138 en Hortezuela, la SO-P-5205 en Zayas de la Torre, la SO-P-5116 en Sotos del Burgos, la SO-P-5117 en Valdelinares, la SO-P-3001 en Cubo de Solana, la SO-P-3228 en Ituero, la SO-P-5026 en Abioncillo de Catalañazor, la SOP-6103 en Vilviestre de los Nabos, la SO-P-6007 en Garray, la SO-820 en El Royo, la SO-P-4004 y la SO-P-4009 en Langa de Duero, y la SO-P-4228 en Navapalos.

En la provincia de León, la LE-5235 en Peñalba de Santiago, la LE-114 en La Nora del Río y la LE-5705 en Villaselan y Villamartín de Don Sancho siguen cortadas por inundación, mientras la LE-481 en Genestosa y la LE-473 en Geras lo hacen por nieve.

Asimismo, en Palencia, la PP-9832 en Perales se mantiene con la circulación interrumpida por inundación, al igual que en la provincia de Salamanca las carreteras de Huerta, la CV-BE-2 en Candelario y la DSA-106 en Arapiles, mientras la DSA-191 sigue cortada por la nieve y la SA-203 está en nivel rojo, con restricciones y prohibiciones, por la nevadas.

Por último, en Zamora los cortes de circulación se producen por inundación en la ZA-633 en Toro y la ZA-P-2102 en Monte de la Reina.