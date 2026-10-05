Inversión de 20.000 euros anuales al proyecto 'Segovia Sí Events' para impulsar la tecnología

El presidente de Fundación Caja Rural, Ángel LLorente (izda); la concejala de Innovación, May Escobar, y los organizadores de 'MajoConf', Joaquín Díez y Javier Serrano - EUROPA PRESS

SEGOVIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia y la Fundación Caja Rural de Segovia han presentado un convenio de colaboración por el que aportarán conjuntamente hasta 15.000 euros anuales en 2026 y hasta 20.000 euros anuales en los ejercicios posteriores para impulsar 'Segovia Sí Events' con programación de eventos vinculados a la tecnología.

La concejala de Turismo e Innovación, May Escobar, ha explicado que el convenio es "una forma de sumar esfuerzos para generar oportunidades, apoyar el talento e impulsar nuevas iniciativas", en un contexto de "cambios" que están transformando la economía y la sociedad.

Según ha indicado Escibar, las actividades que se desarrollen deben servir para "conectar personas, conocimiento y proyectos", y estarán dirigidas a empresas, profesionales, estudiantes y emprendedores. Escobar ha afirmado que invertir en esta línea supone "apostar por el talento, el conocimiento y las nuevas oportunidades", y ha apostado por trabajar para que "los jóvenes comprueben que también en Segovia pueden desarrollar su carrera profesional y su proyecto de vida".

El primer gran evento enmarcado en esta colaboración será 'MajoConf', que se celebrará el 28 de noviembre y girará en torno a la inteligencia artificial, la automatización, los datos y la transformación digital.

Los organizadores, Joaquín Díez y Javier Serrano, han relatado que la iniciativa nació hace ocho años, cuando un grupo de personas que coincidían en el tren a primera hora de la mañana comenzó a charlar sobre tecnología. De ahí surgió la idea de trasladar esas charlas a Segovia y se formó una comunidad, denominada Segovia Tech Train, que creció de boca en boca y a través de las redes sociales, y a la que se sumaron personas del ámbito universitario. La pandemia frenó la actividad presencial, pero la comunidad ha seguido activa en redes sociales.

Según han detallado, el evento nace tras acudir a numerosas citas en Madrid y encontrarse siempre con las mismas caras, lo que les llevó a plantear una propuesta propia en Segovia. El formato será de espacio abierto, sin un programa cerrado de antemano: los asistentes podrán proponer charlas que se someterán a votación, y se impartirán las más votadas.

Los organizadores han insistido en que 'MajoConf' no está pensado para un único perfil profesional, sino para cualquier persona con inquietud tecnológica que quiera establecer contactos y redes de trabajo, y han destacado la importancia de que las empresas del sector se conozcan y colaboren entre sí.

Como ejemplos de los temas que pueden abordarse han citado las dificultades laborales de los profesionales de más de 50 años o la forma en que la inteligencia artificial está transformando las entidades públicas, como hospitales o universidades.

La entrada será gratuita, aunque el aforo es limitado por el espacio disponible, en el Edificio CIDE. La inscripción será a través de la web del evento.

Por su parte, Llorente ha señalado que la iniciativa encaja en la filosofía de trabajo de la Fundación Caja Rural de Segovia: "aprovechar la cercanía con Madrid para dinamizar la actividad en la ciudad, crear empresas y facilitar que el talento que se marcha fuera pueda regresar". Ha asegurado que la entidad seguirá apoyando la iniciativa.

Las instituciones han avanzado, además, que ya trabajan en otras actividades de formato similar y que el primer encuentro servirá para conocer las expectativas de los participantes y orientar las siguientes propuestas. Para el próximo año, el objetivo es organizar cuatro grandes acciones a lo largo del ejercicio.