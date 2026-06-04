Inversión de 302.000 euros en el Hospital de El Bierzo para un nuevo arco quirúrgico de altas prestaciones

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su habitual reunión de los jueves, ha aprobado un gasto de 302.500 euros destinados al suministro de un equipo de arco quirúrgico de altas prestaciones -equipo móvil de rayos X en forma de C utilizado en el quirófano- con destino a las intervenciones de traumatología del Hospital El Bierzo.

El nuevo equipo permitirá no solo funciones básicas de imagen intraoperatoria, sino una serie de funcionalidades avanzadas que mejorarán el flujo de trabajo quirúrgico, la precisión diagnóstica en procedimientos complejos y la adaptación al entorno real del quirófano en una especialidad tan compleja como la traumatología.

El desarrollo tecnológico constante de la física, la electrónica y la computación somete a las tecnologías de diagnóstico por la imagen a unos ciclos de innovación permanente que aportan nuevas herramientas y recursos ofreciendo beneficios tangibles para los procesos asistenciales.

Así, las tecnologías de diagnóstico por imagen, en particular, están aportando una capacidad de resolución diagnóstica que permite detectar muchas enfermedades en su etapa más temprana, permitiendo una acción terapéutica más rápida y eficaz ante la enfermedad.

Por ello, y dada la experiencia positiva de los Acuerdos Marcos del Plan INVEAT, con objeto de optimizar y agilizar el procedimiento de adquisición, así como alcanzar la máxima eficiencia, se articularon los Acuerdos Marco de Alta Tecnología del INGESA (AMAT-I) para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de arcos quirúrgicos.

Este equipo permite técnicas avanzadas con capacidad de guardar series a una velocidad de 15 pulsos por segundo, incorporando un sistema de marcado de la anatomía en monitor de visualización en vivo, con adquisición de imágenes 3D y programa de conexión con navegadores.