Investidura-Mañueco cifra en 20.000 los beneficiarios de cambios de bañera por ducha y facilitará 7.000 sillas de ruedas

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cifrado en unas 20.000 personas al año los beneficiarios de la próxima ayuda del Gobierno autonómico para cambiar las bañeras por platos de ducha.

Además, ha anunciado que la Junta facilitará unas 7.000 sillas de ruedas al año junto a ayudas para instalar ascensor de hasta 6.000 euros por vivienda.

Estos son algunos de los anuncios que ha realizado Fernández Mañueco en su discurso en el debate de investidura a la Presidencia de la Junta en el que se ha comprometido a mejorar la calidad de vida de los mayores y a prevenir situaciones de soledad no deseada a través de los programas de envejecimiento activo.

Más plazas de la Universidad de la Experiencia, especialmente en el medio rural, aumento de las plazas de viajes del Club de los 60 a los destinos más demandados y mejorara de las ventajas del 'Carné 60' son otras de las medidas anunciadas por Fernández Mañueco que ha recordado que Castilla y León destaca también en materia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia.

Fernández Mañueco ha reivindicado la familia como "el núcleo básico" de la sociedad de Castilla y León y se ha comprometido a ayudar a las familias a compaginar la vida laboral y familiar con medidas como la extensión del programa Conciliamos en verano hasta el inicio del curso escolar, ampliación de los umbrales de renta para acceder al 'Bono Infantil' para actividades de formación, ocio o deportivas fuera del horario escolar y aumento de la cuantía del Bono Nacimiento para apoyar a las familias que tienen hijos desde los primeros momentos.