Investidura-Mañueco llama a corregir desequilibrios demográficos y afirma que CyL ha ganado población por la inmigración

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado este martes que "el gran objetivo estratégico" del futuro Gobierno PP-Vox pasa por corregir los desequilibrios demográficos de la Comunidad Autónoma donde "queda mucho por hacer" a pesar de la "senda esperanzadora" abierta con los avances de los últimos años.

Fernández Mañueco ha recordado en concreto que Castilla y León ha ganado más de 47.000 habitantes desde el principio de la pasada legislatura y ha reconocido que ese logro se ha debido "sobre todo" al aumento de la inmigración que, según ha explicado, "ha sido capaz" de compensar los saldos vegetativos negativos.

El candidato a la investidura como presidente de la Junta ha destacado que Castilla y León ha sido capaz de invertir "una tendencia de pérdida continuada de población durante mucho tiempo" y ha hecho especial hincapié en que este año se ha seguido consolidando el "repunte poblacional" con 2.418.425 habitantes a 1 de enero, según la Estadística Continua de Población.

Dicho esto, ha admitido que ese repunte poblacional no debe ocultar la realidad de la pirámide poblacional de Castilla y León "con un alto grado de envejecimiento a pesar de ligeros ascensos de la natalidad".

Entre las medidas específicas para corregir los desequilibrios demográficos se ha comprometido a impulsar un 'Plan Rural' para atraer población con medidas fiscales y de refuerzo de los servicios públicos, de vivienda, de transporte y de impulso a la actividad económica en el medio rural.

A esto ha sumado la creación de una red de emprendedores rurales y la promoción de la recuperación de inmuebles de valor arquitectónico como instrumento de revitalización junto al mantenimiento de los programas para mantener abiertos comercios y centros de ocio en los pueblos y ayudas desde 5.000 euros para abrir o reformar un comercio rural, o de hasta 3.000 euros para mantener abierta la única tienda, el bar o la farmacia, con otros 3.000 si el bar incorpora servicio de tienda.

Por último, ha asegurado que tendrá "muy presentes" a todos los castellanos y leoneses residentes en el exterior, a quienes ha enviado un "afectuoso abrazo" con un compromiso expreso: "Nunca les soltaré la mano".

Fernández Mañueco ha ratificado que el Gobierno PP-Vox reforzará el programa de ayudas 'Pasaporte de vuelta' para facilitarles el retorno a la Comunidad con prioridad para el retorno al medio rural, con cuantías de hasta 6.600 euros, y consolidará el programa 'Volver a Castilla y León' para promover el emprendimiento y la contratación por cuenta ajena de los castellanos y leoneses del exterior con un mínimo de 5.000 euros para que vuelvan a la Comunidad a trabajar.