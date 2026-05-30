Investigada en Villalpando (Zamora) por simular trasferencias no autorizadas desde su cuenta a otra desconocida - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido investigada en el acuartelamiento de Villalpando (Zamora) como supuesta autora de un ilícito penal de simulación de delito tras denunciar varias trasferencias no autorizadas desde su cuenta a otra cuenta desconocida de otra entidad bancaria diferente a la suya.

Las gestiones realizadas por componentes de esa unidad, en referencia a las trasferencias realizadas, cuenta receptora, envíos y demás procedimientos con las entidades bancarias afectadas, así como las investigaciones realizados sobre los movimientos de la banca online denunciados por la supuesta víctima, así como las gestiones sobre las autenticaciones de las operaciones, permitieron concluir que la supuesta víctima era a su vez la titular de la cuenta receptora de las trasferencias realizadas.

Por ello se procedió a la investigación de una mujer como supuesta autora de un ilícito penal de simulación de delito y a su puesta a disposición del juzgado correspondiente, según han informado fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El delito de simulación de delito viene recogido en el artículo 457 de código penal, pudiendo con llevar una pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave, la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave y la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.