Investigado en Calzadilla (Palencia) un conductor por circular ebrio, drogado, sin permiso, ITV ni seguro

CALZADILLA DE LA CUEZA (PALENCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un conductor de 37 años por tres delitos contra la seguridad vial, dado que conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas y las drogas y además lo hacía con el permiso de conducción suspendido por decisión judicial.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado domingo 16 de noviembre, cuando una patrulla de la Guardia Civil que realizaba un control en la carretera N-120 comprobó el estado de un vehículo introduciendo la matrícula en la base de datos de la DGT, con el resultado de que no tenía seguro en vigor, que la ITV estaba caducada y que el titular del vehículo carecía de permiso al estar temporalmente suspendido por decisión judicial.

Seguidamente le dieron el alto dentro del casco urbano de Calzadilla de la Cueza. Cuando los dos guardias comprobaron que el conductor era el titular del vehículo se aproximaron para informarle del delito que había cometido, momento en el que esta persona cerró las puertas del vehículo y se escondió en los asientos traseros.

Minutos después salió voluntariamente del vehículo y le sometió a las pruebas de detección de alcohol y drogas, las cuales dieron resultados positivos, por lo que se investigó por un total de tres delitos.