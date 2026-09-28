Investigado un camionero en Soria por manipular un tacógrafo con un imán y dar positivo en alcohol

Imagen de uno de los agentes en el momento de la comprobación realizada en el camión - SUBDELEGACIÓN

SORIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un camionero ha sido investigado en Soria por manipular de forma fraudulenta el tacógrafo mediante un imán de neomidio en el sensor de movimientos y por dar positivo en el test de alcoholemia, ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se produjeron sobre las 18.30 del pasado sábado de septiembre, cuando una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Arcos de Jalón procedió a la parada y control de un vehículo articulado con ocasión de la ejecución de un Punto de Verificación de Alcohol y Drogas.

Al realizarle las pruebas pertinentes, el conductor arrojó resultados positivos (0,47 y 0,44 mg/l en aire espirado), cuando el límite de 0,15 mg/l para este tipo de conductor y vehículo.

Posteriormente, al inspeccionar el tacógrafo y sus elementos, los agentes pudieron comprobar al extraer el ticket de control que registraba descanso, cuando en realidad se encontraba en movimiento, por lo que al infundir sospechas de que el aparato de tacógrafo pudiera estar manipulado, realizaron una inspección más exhaustiva sobre el mismo y sus elementos.

Así, hallaron un imán de neomidio colocado en la parte metálica del sensor de movimientos del tacógrafo, por lo que se procedió a su investigación como autor de los hechos. Según han explicado las mismas fuentes, el imán de neomidio genera datos ficticios de velocidad, tiempos de conducción y descanso.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que afirma que los registros del tacógrafo son documentos oficiales que tienen efectos jurídicos-penales.

Los agentes actuantes procedieron a la investigación del conductor por un delito de falsedad documental y a la formulación de denuncia administrativa por el positivo de alcoholemia. Las diligencias instruidas por el GIAT fueron remitidas en la modalidad de procedimiento abreviado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almazán.