Investigado por circular a 182 kilómetros por hora en un tramo de 90, por Matalebreras (Soria)

Archivo - Un control de la Guardia Civil. Foto archivo - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

SORIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tráfico de Soria investiga a un conductor por circular a 182 kilómetros por hora en un tramo de nacional limitado a 90, en el término municipal de Matalebreras (Soria), según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El conductor se le investiga como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al sobrepasar la velocidad máxima permitida por el tipo de vía en 92 kilómetros por hora.

Los hechos sucedieron sobre las 16.36 horas del día 29 de agosto, cuando un turismo de alta gama fue detectado por un cinemómetro del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria circulando a 182 kilómetros por hora a la altura del kilómetro 117,500 de la carretera N-122 (Zaragoza-Portugal), en el término municipal de Matalebreras, cuando el límite genérico de velocidad en el punto es de 90 kilómetros por hora.

Las correspondientes diligencias fueron confeccionadas por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria y remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria.

Para estas conductas, el Código Penal en su artículo 379.1 contempla penas de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.