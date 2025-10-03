Investigado por conducir bajo la influencia del alcohol en Cidones (Soria) . - SUB. DEL GOBIERNO EN SORIA

SORIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria investiga al conductor de un turismo que después de ser detectado por una conducción anómala en la localidad soriana de Cidones, resultó duplicar la tasa de alcoholemia permitida, según informa la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron a las 19.00 horas del día 27 de septiembre en el kilómetro 366,300 de la N-234, en término municipal de Cidones, cuando una patrulla de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Soria y un equipo de Investigación de Siniestros (EIS), perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, se encontraban en el punto de verificación de alcoholemia.

Fueron requeridos en ese transcurso por los numerosos avisos de personas recibidos a través de la Central Operativa del Servicio de Tráfico (COTA), que informaban de la conducción en zigzag por parte de un vehículo tipo SUV.

Los agentes se movilizaron y coordinaron para conseguir su parada. Una vez localizado, dieron el alto y realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor, que arrojó tasas de 0,53 y 0,54 de alcohol en aire espirado, lo que duplica las tasas permitidas.

Presentaba una sintomatología evidente de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Las diligencias instruidas por el EIS y el conductor fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Soria.

El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses o la de multa de seis a doce meses, así como la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta cuatro años.