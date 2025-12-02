Investigado un conductor reincidente que triplicaba la tasa de alcoholemia en Palencia

PALENCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia investiga a un conductor de 57 años como presunto responsable de un delito de conducción bajo los efectos del alcohol, después de que fuese sometido a la prueba de alcoholemia en la que arrojó un resultado final de 0,91 miligramos por litro (mg/l) de aire espirado, más del triple de lo permitido.

Tal y como ha informado la Policía Local, los hechos tuvieron lugar pasada la medianoche del martes, después de que agentes de Policía Nacional observasen como un vehículo circulaba haciendo eses por la avenida Valladolid de la capital.

La patrulla procedió a darle el alto mediante señales luminosas y acústicas, sin que el conductor se percatase de ellas. Ya, en la avenida Madrid, los agentes consiguieron que el vehículo se detuviese y pudieron hablar con su conductor, que mostraba signos evidentes de estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Tras solicitar la asistencia de Policía Local, la Unidad de Atestados acudió el lugar, le sometió a la prueba de alcoholemia y fue testigo de los signos externos del conductor, por lo que se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

El conductor fue informado de sus derechos como investigado no detenido y citado para un juicio rápido. Por otro lado, el vehículo fue retirado al depósito municipal por no poder hacerse cargo de él ningún conductor habilitado.