Investigado el conductor de un vehículo pesado que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida en Soria - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SORIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado al conductor de un vehículo pesado que cuadriplicaba los límites de alcohol permitido, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Los hechos ocurrieron a las 14.59 horas del día 10 de agosto, en el kilómetro 174 de la la A-II, término municipal de Arcos de Jalón, cuando una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Arcos de Jalón localizó a un conductor que hacía uso del teléfono móvil parado en la calzada sin señalización alguna.

A continuación, tras comprobar que presentaba síntomas evidentes de embriaguez se procedió a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor, quien arrojó las tasas de 0,72 y 0,78 mg/l de alcohol en aire espirado, lo que cuadriplica la tasa permitida, que para el tipo de conductor y vehículo es de 0,15 mg/l.

En vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tal y como previene el artículo 379.2 del Código Penal, al haber superado la tasa de alcoholemia establecida.

Las diligencias instruidas por la patrulla del Destacamento de Tráfico de Arcos de Jalón han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almazán (Soria), Plaza número 1.