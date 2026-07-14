Un investigado por un delito contra la flora y fauna tras soltar un siluro en el río Águeda en Ciudad Rodrigo

Captura del vídeo publicado por el investigado, en el que suelta al siluro en el río Águeda en Ciudad Rodrigo (Salamanca). - GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

SALAMANCA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Salamanca, a través de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Ciudad Rodrigo (Salamanca), ha investigado a un varón como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por soltar el río Águeda un siluro, especie incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Las actuaciones se iniciaron el pasado 9 de julio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la publicación de un vídeo en una red social en el que se veía que una persona liberaba un ejemplar de siluro (Silurus glanis) en la orilla del río Águeda, a su paso por la localidad de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Como resultado, la Guardia Civil logró identificar a un varón de 27 años como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por introducir una especie de fauna no autóctona de forma que esta puede "perjudicar el equilibrio biológico", circunstancia agravada al tratarse de una especie catalogada como exótica invasora.

Este delito puede ser castigado con penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, según ha señalado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

Por ello, la Benemérita ha subrayado la importancia de no liberar especies exóticas invasoras en el medio natural al ser una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad y ha recordado que este tipo de conductas pueden ocasionar graves daños al medio ambiente y conllevar responsabilidades penales.