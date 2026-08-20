Investigado por extorsionar a un vecino de Salamanca y sacarle más de 1.000 euros con amenazas de muerte por mensajes

Diberdelincuencia - GUARDIA CIVIL

SALAMANCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa cometido mediante extorsión y amenazas de muerte por la aplicación de mensajería 'WhatsApp' a un vecino de Salamanca, a quien han sacado más de 1.000 euros a través de transferencias bancarias, y ha investigado al presunto autor de los hechos.

El origen del chantaje se produjo un mes y medio antes de las presiones, cuando la víctima se encontraba con unos amigos que han usado su teléfono para contactar con varias mujeres y contratar sus servicios. Al rehusar continuar con la situación, el afectado ha bloqueado los números empleados.

Pasado ese tiempo, el perjudicado empezó a recibir mensajes a través de los que se le exigía dinero y en los que se incluían amenazas de muerte hacia su persona y sus familiares. Con el fin de acrecentar la presión, el chantajista le remitió de manera periódica imágenes de violencia extrema y ha continuado el acoso desde distintas líneas telefónicas a medida que la víctima las bloqueaba.

Debido al temor infundido, el hombre realizó varias transferencias bancarias por un importe global superior a los 1.000 euros. Sin embargo, al persistir las exigencias económicas, el afectado interpuso una solicitud de denuncia a través de la Sede Electrónica del Instituto Armado.

Durante la investigación, los agentes analizaron las comunicaciones mantenidas con la víctima, los distintos números de teléfono utilizados y los movimientos económicos relacionados con el caso. El estudio de estos elementos permitió reconstruir la operativa empleada para obtener el dinero e identificar al presunto responsable.

El análisis conjunto de la información obtenida permitió determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos y esclarecer un delito de estafa cometido mediante amenazas y extorsión. Finalmente, en colaboración con el Equipo @ de la Guardia Civil de León, se procedió a la investigación del presunto autor, remitiendo las diligencias instruidas a la autoridad judicial competente en la ciudad de León.