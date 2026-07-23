Investigado un hombre en Palencia tras chocar contra una señal y un árbol cuando circulaba sin puntos en el carné

Imagen del vehículo siniestrado
Imagen del vehículo siniestrado - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 23 julio 2026 12:46
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   PALENCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Local de Palencia investiga a un conductor de 60 años tras sufrir un aparatoso accidente en la avenida Simón Nieto cuando circulaba con pérdida de vigencia del permiso de conducir por carecer de puntos, tal y como han informado fuentes municipales.

   El siniestro vial se produjo el pasado sábado, pasadas las 23.00 horas, cuando el vehículo sufrió una salida de vía y colisionó violentamente contra una señal de tráfico primero y después contra un árbol. Por suerte, ninguno de los dos ocupantes del vehículo, el conductor de 60 años y su hijo menor de edad, resultaron heridos.

   Una patrulla de Policía Local que se encontraba realizando labores de seguridad fue la que se encontró con el accidente y solicitó ayuda a la Unidad de Atestados.

   Una vez en el lugar, los agentes especializados de tráfico comprobaron la documentación del conductor y del vehículo, y detectaron que existía una pérdida de vigencia del permiso de conducir por haber agotado el saldo de puntos disponible.

   Por este motivo, Atestados comunicó al conductor que iba a ser investigado por un delito contra la seguridad vial y se le entregó una cédula de citación para un juicio rápido.

   El vehículo fue retirado del lugar con grúa y se comisionó al servicio de limpieza para retirar los restos de aceite y del vehículo de la vía.

   Asimismo, Policía Local realizó un informe sobre los daños patrimoniales que se han registrado como consecuencia del accidente.

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