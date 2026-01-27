Investigado por el hurto de 571 pinos piñoneros adultos y daños en un pinar de Hornillos (Valladolid)

Guardia Civil en el pinar donde se sutrajeron los pinos en Hornillos (Valladolid). - GUARDIA CIVIL

HORNILLOS DE ERESMA (VALLADOLID), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga a una persona por supuestamente sustraer 571 pinos piñoneros adultos con un peso de 44 toneladas y un delito de daños por importe de 46.000 euros en un pinar de Hornillos de Eresma (Valladolid).

Los hechos fueron denunciados por el propietario del pinar, quien declaró que en la finca había aproximadamente 1.000 pinos piñoneros adultos y que, entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2025, le habían talado y sustraído 571 de ellos, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Durante las comprobaciones, los agentes constataron que el presunto autor no había realizado las labores de limpieza del pinar que tenía autorizadas por la Junta de Castilla y León y, sin embargo, sí había procedido a talar los árboles sin disponer de la licencia correspondiente.

La autorización para realizar la limpieza de la parcela fue concedida a la empresa del investigado, ya que el propietario no disponía de tiempo para realizar la limpieza.

Tras una reunión entre el propietario del pinar, el investigado y un técnico de la asociación para llegar a un acuerdo y así resarcir la cuantía con la madera de otros pinares no se ha llegado a ningún acuerdo entre las partes.

Los pinos sustraídos fueron trasladados en camiones por una empresa subcontratada por el investigado, a una empresa de biomasa en la provincia de León. La Guardia Civil ha instruido las diligencias las cuales fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Medina del Campo.