Investigado por llevarse 1.800 euros en productos de los súper que abastecía en la provincia de Valladolid

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un transportistas que presuntamente se llevó productos por valor de más de 1.800 euros de los supermercados que abastecía en Olmedo y Medina del Campo (Valladolid).

Al varón, al que se ha investigado en la localidad de Olmedo, se le atribuye un delito de hurto en varios de estos establecimientos, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el responsable de la cadena de supermercados afectada, quien informó de la sustracción de productos por valor de 1.818,65 euros y manifestó que los hechos se habían producido en los establecimientos que la cadena tiene en las localidades de Olmedo y Medina del Campo.

La Guardia Civil realizó diversas gestiones e investigaciones, que incluyeron la visualización de diversas cámaras de seguridad de los establecimientos.

Así, pudo determinar que el presunto autor era uno de los transportistas encargado del abastecimiento de los supermercados, quien aprovechaba el momento de la descarga para romper el embalaje y colocar los productos sustraídos en palés vacíos que previamente había colocado.

El individuo aprovechaba el momento en que los empleados del supermercado colocaban la mercancía en el almacén, a los que manifestaba que los productos separados debían ser devueltos al punto de distribución.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Medina del Campo (Valladolid).