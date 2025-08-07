Investigado un menor de 15 años por robar un vehículo y provocar un accidente drogado en Ponferrada (León) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BURGOS, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un menor de 15 años por la sustracción de un vehículo y posterior accidente de tráfico ocurrido el pasado martes en la A-6, a la altura de Ponferrada (León), tras arrojar resultado positivo en THC y cocaína, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

El siniestro tuvo lugar a las 10.20 horas del 5 de agosto en uno de los enlaces de la N-VI, cuando el conductor perdió el control del turismo y colisionó contra la barrera de protección lateral de la vía y sufrió importantes daños materiales. Personados en el lugar, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil verificaron que el conductor era un menor de 15 años que había sustraído el vehículo horas antes en la localidad leonesa de Herrerías de Valcarcel.

El implicado no contaba con permiso de conducir y dio positivo en THC y cocaína en la prueba de drogas indicativa practicada. Los agentes observaron además signos evidentes de que el joven se encontraba bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

Los hechos han motivado la apertura de diligencias por parte de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de León, que han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de León. El menor ha sido investigado como presunto autor de un delito de hurto de uso de vehículo a motor, otro de conducción sin carnet y un tercero de conducción bajo la influencia de drogas.

Tras finalizar las diligencias, el joven quedó bajo la custodia de sus progenitores, con la obligación de comparecer ante la Fiscalía de Menores cuando sea requerido.