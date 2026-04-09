Investigado un menor por exhibir un machete en un evento en Cigales y un detenido con hachís

Un agente de la Guardia Civil con la droga intervenida en Cigales - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha sido investigado por la Guardia Civil por la tenencia de un machete, considerado un arma prohibida, que exhibió en un evento deportivo celebrado en la localidad vallisoletana de Cigales donde los agentes detuvieron a otro varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, en concreto hachís.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado viernes, 3 de abril, cuando agentes en servicio de protección de la seguridad ciudadana fueron alertados de que una persona exhibía un machete en las instalaciones deportivas de Cigales donde se celebraba un evento.

Una vez en el lugar, los agentes identificaron a un menor que portaba el arma tras lo que instruyeron las correspondientes diligencias y se procedió a su investigación por un supuesto delito de tenencia ilícita de arma.

Durante la intervención, los agentes observaron que otro individuo arrojó al suelo de manera discreta una sustancia vegetal de color marrón envuelta en plástico transparente. Ante el "ligero olor" a posible marihuana en la zona, procedieron a su identificación y a un cacheo superficial del joven que tenía en sus bolsillos dos bolsitas adicionales con una sustancia de características idénticas.

El pesaje de la sustancia en dependencias oficiales determinó que estaba en posesión de cerca de 48 gramos de una sustancia vegetal verde-marronácea, posiblemente resina o polen de cannabis sativa (hachís), que llevaba en un paquete plastificado abierto. También tenía dos bolsitas de plástico transparente con fragmentos sólidos de color marronáceo que arrojaron un peso aproximado de 3 gramos y 1 gramo, respectivamente.

A la vista de los hechos y de la cantidad intervenida, la Guardia Civil procedió a la detención de este individuo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tipificado en el artículo 368 del Código Penal y la sustancia intervenida fue remitida al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno para su análisis definitivo.

En total, en esta intervención se instruyeron diligencias por dos hechos diferenciados, la detención de un varón vecino de Cigales como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, por un lado, y la investigación de un joven vecino de Valladolid por la tenencia de un machete, considerado un arma prohibida, por otro.