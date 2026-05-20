Investigado un motorista por conducir ebrio, drogado, sin casco y con un menor en Palencia

Investigado un motorista por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas sin casco y con un menor - POLICÍA MUNICIPAL

PALENCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha investigado a un motorista de 22 años por un presunto delito de conducción temeraria después de que provocase un accidente por alcance en la avenida Madrid mientras circulaba bajo los efectos del alcohol, anfetaminas, sin casco y con un menor.

Tal y como han informado fuentes municipales, el implicado circulaba en una moto de gran cilindrada, acompañado por una menor de 10 años, bajo la influencia de alcohol y presencia de anfetaminas en el organismo.

Además, ambos ocupantes de la moto no llevaban casco y se ausentaron del lugar después de colisionar contra un turismo que se encontraba detenido en un semáforo.

Tras estos hechos, varios testigos llamaron a los servicios de emergencias, que comisionaron a la Unidad de Atestados de Policía Local de Palencia.

A su llegada al lugar, los agentes aseguraron la zona y se comprobaron que ninguno de los afectados necesitaba asistencia sanitaria, con la sorpresa de que los ocupantes de la motocicleta se habían marchado, dejando allí el vehículo.

Minutos más tarde, el conductor de la moto se presentó en el lugar con lesiones superficiales y fue sometido a la prueba de alcoholemia y de drogas, al igual que el conductor del turismo que fue embestido.

El motorista arrojó un resultado positivo en impregnación alcohólica de 0,81 mg/l de aire espirado, así como presencia de anfetaminas en el organismo. Por su parte, el conductor del turismo dio negativo.

Por ello, la Unidad de Atestados informó al joven de sus derechos y se entrevistó con él para conocer su versión de los hechos y, éste afirmó que la menor que le acompañaba se encontraba en su domicilio.

Una patrulla se dirigió al lugar para conocer el estado de la menor, que estaba acompañada por su madre y presentaba lesiones leves.

Los agentes le instaron a que fuera sometida a una evaluación médica, dado que no llevaba casco en el momento del siniestr y como ocurrió con el conductor de la moto, ambos acudieron al Hospital Río Carrión para descartar lesiones internas.

La Unidad de Atestados investiga al causante del accidente de un delito de conducción temeraria, penado con de 6 a 2 años de prisión y la privación del derecho a conducir de 1 a 6 años.