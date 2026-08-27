Investigado el padre de un niño de siete años que conducía una mini moto por la vía pública en Zamora

Investigan al padre de un niño de siete años que conducía una mini moto por la vía pública en Zamora - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al padre del niño de siete años que fue sorprendido mientras circulaba por la localidad de Muelas del Pan a bordo de una mini moto, ya que el menor carecía de cualquier tipo de permiso o licencia que le habilitase para circular con un vehículo a motor o ciclomotor.

Según ha informado la Benemérita, el progenitor viajaba al lado del niño conduciendo una motocicleta y será el que tenga que responder por la vía penal como presunto autor de un delito contra la seguridad vial en calidad de cooperador necesario.

Aun así, lo ocurrido ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores, que será la competente para aplicar las medidas socioeducativas propias del sistema de justicia juvenil, donde prima el interés superior del menor y la finalidad educativa sobre la punitiva.

La Benemérita ha señalado que este tipo de conductas no solo ponen en riesgo la vida del menor, sino también la del resto de usuarios de la vía.

También ha hecho referencia a una posible condena penal que podría suponer pena de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la posible retirada temporal del permiso de conducir.