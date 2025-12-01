Investigado en Palencia por cazar en un coto desde un turismo sin autorización. - GUARDIA CIVIL PALENCIA

PALENCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia, en un servicio conjunto con la de Burgos, ha investigado a un varón de 35 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito contra la flora y la fauna por cazar sin autorización, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Para la prevención del furtivismo en un coto de caza que se extiende por ambas provincias, se planificó un dispositivo conjunto durante el cual se detectó un vehículo que circulaba campo a través, con tres personas en su interior, observando que una de ellas estaba apuntando con un rifle.

Tras identificar a los tres ocupantes y verificar la documentación, se comprobó que la persona que portaba el arma carecía de autorización para cazar en el coto en que se encontraban. En ese mismo momento, se procedió su investigación por el referido delito y al decomiso del arma, quedando depositada en dependencias oficiales de la Guardia Civil.