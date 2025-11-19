Investigado en Palencia por circular a casi 250 en un tramo limitado a 120 por hora y dar positivo en drogas

CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga a un conductor de 33 años por un delito de exceso de velocidad, al circular a casi 250 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120 por la autovía A-231, a la altura de Carrión de los Condes (Palencia).

Los hechos ocurrieron en la tarde de este martes, 18 de noviembre, durante la realización de un control preventivo mixto de velocidad, alcohol y drogas realizado por componentes del Subsector de Tráfico de Palencia en la autovía A-231, cuando el cinemómetro controló a un turismo que circulaba a 248 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima establecida es de 120.

Al tratarse de un exceso de velocidad en una vía interurbana, superior a los 80 kilómetros por hora, en el momento de la notificación se le informó al conductor que había cometido un delito contra la seguridad vial al circular a una velocidad 128 kilómetros por hora por encima de lo establecido para ese tramo de vía.

También se le realizaron las pruebas de detección de alcohol y drogas, dando un resultado positivo en la segunda. Al tratarse de un conductor con domicilio en España, se procedió a su investigación, dándole en el momento la correspondiente cita para que se presente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Carrión de los Condes, donde han sido remitidas las diligencias.

Este tipo de delitos conlleva una pena de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, se impondrán también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.