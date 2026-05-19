Investigado en Palencia tras una infracción por conducir ebrio y huir para evitar una prueba de alcohol

Vehículo con el que cometió la infracción un conductor en Palencia. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia investiga a un conductor de 26 años que cometió una infracción, conducía en estado ebrio y huyó para evitar una segunda prueba de alcoholemia tras una primera en la que arrojó un resultado positivo.

Los hechos se produjeron en torno a las 4.00 horas del sábado, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana observó cómo un vehículo circulaba marcha atrás por la calle Colón y en la calle Empedrada tomaba el giro y continuaba con la maniobra de manera errática hasta quedar estacionado, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Los agentes se acercaron al lugar para sancionar la infracción y vieron que en su interior había tres personas y solicitaron la documentación al conductor, que presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol, por lo que requirieron la presencia del equipo de Atestados para realizar la pertinente prueba.

Ya en el lugar, la unidad especializada le sometió a un test de muestreo y arrojó un resultado de 0,64 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Así, los agentes informaron al conductor de que sería sometido a una prueba con el etilómetro evidencial, el procedimiento de la misma y los derechos que le asistían.

Asimismo, dado que ninguno de los ocupantes del vehículo se encontraba en condiciones de conducirlo, se informó al conductor que podía llamar a alguien de confianza para que lo retirase.

En ese momento, el investigado salió corriendo para evitar realizar la prueba y dejó a sus acompañantes en el lugar. Ante estos hechos, el conductor estaba incurriendo en un delito de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia y los agentes dieron la oportunidad a los acompañantes de que lo llamasen por teléfono y le informaran de que de no volver al lugar sería acusado de cometer un segundo delito contra la seguridad vial.

Sin embargo, el conductor quiso mantenerse en su decisión de no realizar la prueba. Así, el vehículo, propiedad de una empresa de alquiler, fue retirado con la grúa municipal y se instruyeron diligencias contra el conductor, quien se enfrentará a un juicio rápido.