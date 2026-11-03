Investigado en Ponferrada (León) por cambiar un contrato de gas sin autorización del titular

La Guardia Civil ha investigado a un varón con residencia en Ponferrada (León) como presunto autor de sendos delitos de usurpación del estado civil y falsedad documental. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

PONFERRADA (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a un varón con residencia en Ponferrada (León) como presunto autor de sendos delitos de usurpación del estado civil y falsedad documental por el cambio de un contrato de gas sin autorización de su titular, tras tener conocimiento de una denuncia presentada por una mujer en la que exponía que le habían realizado unos cargos no autorizados con una suministradora energética que no tenía contratada.

El área de Investigación de La Bañeza realizó las indagaciones pertinentes, consistentes en entrevistas con la víctima y solicitudes oficiales de la documentación obrante en relación a la citada contratación directamente con la comercializadora de gas a la que figuraba el contrato, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Tras el análisis de toda la información recibida y la pertinente documentación aportada por la empresa, se obtuvo que el contrato supuestamente fue realizado en un punto de venta de una localidad gallega. A raíz de este dato, se procedió a la indagación de la identidad del prescriptor, que supuestamente --según las investigaciones realizadas-- fue el responsable de la gestión del cambio de contratación de una compañía a otra.

Para llevar a cabo la citada migración se utilizó una copia del DNI de la denunciante, su domicilio de contratación, sus datos bancarios y se plasmó una rúbrica como conformidad del cambio que no fue reconocida por la víctima como suya.

Las diligencias instruidas y la persona involucrada en estos hechos han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, en funciones de Guardia.