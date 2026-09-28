Investigado un varón por sustraer 4.300 euros a una anciana con el método del falso revisor eléctrico en León

La Guardia Civil de León ha investigado a un varón como presunto autor de un delito de estafa mediante el método del 'falso revisor eléctrico' tras sustraer 4.300 euros a una mujer de avanzada edad en La Bañeza. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de León ha investigado a un varón, residente en la provincia de Cádiz, como presunto autor de un delito de estafa mediante el método del 'falso revisor eléctrico' tras sustraer 4.300 euros a una mujer de avanzada edad en La Bañeza.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en el mes de mayo de 2025 por una vecina de La Bañeza, de 87 años, que manifestó haber recibido una llamada telefónica en su domicilio. Durante la conversación, una persona que se hizo pasar por trabajador de su compañía eléctrica le comunicó que se había detectado una anomalía en el consumo de electricidad de su vivienda, por lo que era necesario realizar una revisión en el inmueble.

El interlocutor, mediante engaño y tras lograr la confianza de la víctima, consiguió convencerla de la necesidad de permitir el acceso a su domicilio a un supuesto técnico. Poco después de finalizar la llamada un individuo se presentó en la vivienda y se hizo pasar por operario de la compañía eléctrica, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Bajo el pretexto de realizar comprobaciones en las distintas estancias, consiguió acceder a diferentes zonas del inmueble y sustraer 4.300 euros en efectivo.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes del área de investigación de La Bañeza iniciaron las pesquisas encaminadas a determinar la identidad de la persona que había realizado la llamada y que habría utilizado este procedimiento para ganarse la confianza de la víctima.

Las investigaciones incluyeron entrevistas, diversas comprobaciones y gestiones con diferentes organismos, empresas y establecimientos, además de la colaboración de la Policía Local de Valladolid y de otras unidades y entidades.

Una vez recopilados los indicios necesarios, los investigadores determinaron que el presunto autor de la llamada residía fuera de la provincia de León, concretamente en la provincia de Cádiz. Finalmente, el varón fue investigado como presunto autor del delito de estafa, al ser identificado como la persona que habría realizado la llamada y utilizado el engaño como elemento esencial para conseguir que la víctima permitiera el acceso a su domicilio.