Investigado un vecino por cultivar 22 plantas de marihuana en una finca de Tudela (Valladolid)

La Guardia Civil investiga a un vecino de Tudela de Duero por cultivo de cannabis en una finca en la que se han intervenido 22 plantas de gran tamaño, siete ya recolectadas - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de un vecino de Tudela de Duero como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de cannabis en una finca de la mencionada localidad en la que se han intervenido 22 plantas de gran tamaño, siete ya recolectadas.

Agentes del puesto de la Guardia Civil de Tudela de Duero, con la pertinente autorización del juzgado de guardia, llevaron a cabo la entrada y registro de la parcela rural, donde se incautaron un total de 22 plantas de gran tamaño, 15 de ellas en avanzado estado de floración y 7 ya recolectadas.

La Benemérita ha instruido las diligencias que fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado recogido por Europa Press.