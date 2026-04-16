Las investigadoras de CyL abordan en la ULE el liderazgo femenino en la ciencia y el impulso del talento investigador

Un momento de las jornadas. - ULE

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sistema universitario de Castilla y León refuerza en León su apuesta por el liderazgo femenino en la ciencia y la visibilización del talento investigador en las Jornadas de Investigadoras, organizadas en su XII edición por la Universidad de León.

Un encuentro científico que reúne durante dos días en el Campus de Vegazana a personal investigador de las cuatro universidades públicas de la Comunidad y que se consolida como un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento, la cooperación académica y la proyección del trabajo desarrollado por mujeres en el ámbito científico, señala la institución académica a través de un comunicado.

Durante la inauguración, el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de León, Santiago Gutiérrez, ha destacado la importancia de "visibilizar" el liderazgo de las investigadoras, al subrayar que "está alcanzando niveles de excelencia que no solo son equiparables, sino que en muchos casos superan los registrados históricamente en el ámbito científico".

Asimismo, ha incidido en que, aunque la presencia de la mujer en la investigación está cada vez "más consolidada", este tipo de encuentros resultan fundamentales para seguir reforzando su reconocimiento y poner en valor su contribución al avance del conocimiento.

El vicerrector ha estado acompañado por sus homólogos de las universidades de Salamanca, José Miguel Mateos; de Valladolid, Enrique Veayens; y de Burgos, Verónica Calderón, quienes han participado en la inauguración de unas jornadas que reúnen a alrededor de 240 asistentes, entre personal investigador y estudiantes de Bachillerato de Investigación y Excelencia, lo que refuerza su carácter abierto y formativo.

El programa contempla 74 ponencias orales y 75 pósteres elaborados por personal investigador, así como 64 pósteres presentados por estudiantes de secundaria, en una apuesta por acercar la actividad científica a las nuevas vocaciones investigadoras.

Asimismo, el encuentro incorpora espacios dedicados al emprendimiento femenino en el ámbito científico, junto con la presentación de proyectos de investigación liderados por mujeres en convocatorias competitivas de ámbito nacional e internacional, incluyendo iniciativas financiadas en el entorno europeo.

Las jornadas incluyen también casos de éxito en transferencia de conocimiento y ejemplos de liderazgo femenino en distintos ámbitos de la investigación, con especial atención al impacto de la ciencia en el entorno social y productivo.