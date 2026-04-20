Investigadores de la ULE analizan en Jordania minerales estratégicos y riesgos ambientales asociados a actividad minera

Miembros del grupo Q-GEO de la Universidad de León junto a la delegacion de Jordania. - EUROPA PRESS

LEÓN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de León (ULE) analizan en Jordania minerales estratégicos y riesgos ambientales asociados a la actividad minera mediante el uso de imágenes hiperespectrales captadas por satélite y sensores de laboratorio.

El objetivo de los trabajos es detectar minerales de interés económico y evaluar el impacto ambiental de residuos mineros y las tareas están lideradas por el grupo de investigación Geología Ambiental, Cuaternario y Geodiversidad (Q-GEO) en el marco del proyecto Teledetección Hiperespectral en la Cartografía Mineral de Formas del Relieve: de la Órbita al Laboratorio' (Hyperlandform) que financia la Agencia Estatal de Investigación a través del programa 'Generación del Conocimiento, Investigación Orientada'.

Para el desarrollo de esta investigación los profesores Eduardo García-Meléndez y Montserrat Ferrer se han desplazado recientemente a Jordania con el fin de realizar trabajos de campo en el sector central del país, donde han recogido muestras de suelos de distintas unidades de relieve para su análisis mediante técnicas de teledetección hiperespectral y el aprendizaje automático, el conocido como 'machine learning'.

Los trabajos se han desarrollado en colaboración con investigadores de la Yarmouk University, entre ellos el profesor Muheeb Awawdeh, coordinador del proyecto en Jordania, junto a Habes Ghrefat y Osama Alqawasmeh, así como con el experto en fosfatos Khaled Al-Tarawneh, de la Al-Hussein Bin Talal University, y personal de la empresa Jordan Phosphate Mines Company.

Concretamente, la investigación se centra en el análisis de imágenes hiperespectrales que permiten obtener un espectro detallado de cada punto del terreno y facilitar la identificación de minerales, así como la detección de zonas afectadas por contaminación derivada de residuos mineros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En este sentido, las labores se han iniciado en áreas con grandes acumulaciones de escombreras y lodos procedentes de explotaciones de fosfatos, que podrían albergar minerales estratégicos como tierras raras, en zonas donde la proximidad a núcleos urbanos incrementa el riesgo de dispersión de estos materiales.

Parte de los resultados obtenidos servirán, además, de base para la tesis doctoral del investigador Osama Alqawasmeh, quien se incorporará en 2026 al programa de doctorado en Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de León.