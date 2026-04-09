Investigadores de la ULE estudian la aplicación de residuos de té verde frente a enfermedades bacterianas en las plantas

Archivo - Investigadores del grupo Fisiovegen de la ULE, que llevan a cabo el estudio sobre soluciones sostenibles frente a enfermedades bacterianas en las plantas. - ULE - Archivo

LEÓN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación Fisiología y Biotecnología de las Plantas (Fisiovegen) de la Universidad de León (ULE) estudia cómo reforzar la armadura de las plantas frente a enfermedades bacterianas mediante la aplicación de soluciones sostenibles como el uso de residuos del té verde.

El estudio, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y la Unión Europea, se centra en comprender cómo las plantas se defienden frente a patógenos para, a partir de ahí, diseñar nuevas estrategias sostenibles para proteger los cultivos.

Según ha explicado el investigador principal, Asier Largo, el estudio aborda el papel de la pared celular vegetal, una estructura clave frente a enfermedades, que actúa no solo como barrera física que dificulta la entrada de patógenos, sino también como un sistema de alerta que permite a la planta activar sus mecanismos de defensa.

Todo ello se aborda desde un trabajo que combina un enfoque de investigación básica con una orientación aplicada. "Queremos conocer cuál es el papel de la pared celular en la interacción de las plantas con los patógenos que generan enfermedades, y, al mismo tiempo, explorar cómo reutilizar residuos para obtener productos que podamos aplicar en campo y proteger los cultivos", ha señalado.

La investigación se centra en la enfermedad de la grasa de la alubia, causada por la bacteria Pseudomonas syringae, que tiene un impacto directo en producciones de gran relevancia económica para la provincia de León, como la alubia de La Bañeza, así como en el conjunto de la Comunidad, donde provoca importantes pérdidas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

SUSCEPTIBILIDAD DE ALGUNAS VARIEDADES

El proyecto busca avanzar en la comprensión de los mecanismos que determinan la susceptibilidad de determinadas variedades, como la alubia común riñón, con el análisis de la composición y organización de la pared celular y su influencia en la capacidad de la planta para resistir la infección.

Precisamente, el proyecto cuenta con la colaboración de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Alubia de La Bañeza-León, así como con socios internacionales de la Universidad de Umea (Suecia) y la Universidad Andrés Bello (Chile), lo cual refuerza su dimensión aplicada y su proyección internacional.

TRATAMIENTOS SOSTENIBLES

El equipo investigador trabajará en el desarrollo de tratamientos sostenibles a partir de residuos de origen vegetal. En concreto, se analizará el potencial de los restos de té verde tras su infusionado, ricos en catequinas, compuestos fenólicos que podrían inhibir procesos clave en el desarrollo de la enfermedad.

"Estamos explorando la posibilidad de reaprovechar residuos generados en grandes cantidades para obtener tratamientos que podamos aplicar en campo y mejorar la protección frente a diferentes patógenos", ha apuntado Largo, que ha subrayado además que estos compuestos también están presentes en otros materiales vegetales, lo que abre la puerta a su aprovechamiento en distintos contextos agrícolas.

PÉRDIDAS DE HASTA EL 40% DE LA PRODUCCIÓN

Según ha recordado el grupo Fisiovegen, las enfermedades de origen bacteriano y fúngico representan uno de los principales desafíos para la agricultura actual, con pérdidas que pueden alcanzar hasta el 40 por ciento de la producción. En este contexto, investigaciones como la que lidera la Universidad de León resultan "clave" para avanzar hacia modelos agrícolas más sostenibles, reducir el uso de agroquímicos y mejorar la seguridad alimentaria.

Este proyecto, que concluirá en agosto de 2028, pretende reforzar el posicionamiento de la Universidad de León en el ámbito de la investigación en biotecnología vegetal y su compromiso con el desarrollo de soluciones innovadoras que respondan a retos globales desde una perspectiva local.