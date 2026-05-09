Investigados dos furtivos en Zamora que fueron sorprendidos con 100 kilos de cuernos de ciervo y gamo robados

Los cuernos de ciervo y gamo incautados por la Guardia Civil a dos personas en las comarcas de Sayago y Benavente (Zamora) - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Zamora ha investigado a dos personas que fueron sorprendidas mientras transportaban en el interior de un vehículo unos 100 kilos de astas de ciervo y gamo robados.

Durante los meses de primavera y debido a la caída anual de las cornamentas de macho de ciervo y gamo, el Seprona intensifica la vigilancia en terrenos donde puedan ser recolectadas estas partes sin la autorización de sus propietarios debido al valor comercial de las astas.

Tras detectar la presencia de personas, provenientes de otras provincias de la geografía española, en cotos privados de caza de Zamora sin ser cazadores habilitados para el ejercicio de la actividad, se realizaron diferentes operativos y se identificó a estas dos personas con una gran cantidad de astas de ciervo y gamo, según ha señalado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente, se comprobó que habían sido sustraídas de una finca privada en la comarca de Sayago sin autorización de su dueño, tras saltar una valla de cerramiento de más de dos metros para hacerse con el material.

Una vez puestos los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales, se amplió el dispositivo a otros lugares de la provincia por si estas mismas personas pudieran seguir realizando la actividad ilícita.

De esos servicios realizados, derivados de este hallazgo, se volvió a detectar a estas dos mismas personas en la comarca de Sayago mientras trasportaban en el interior de un vehículo unos 100 kg de astas de ciervo.

Por parte de los efectivos del Seprona se procedió a la inmovilización y aprehensión de los efectos, y se pusieron a disposición judicial y administrativa al constituir hechos tipificados en el código penal y en la Ley de Caza de Castilla y León.

La cantidad de astas de ciervo y gamo intervenidas, según apunta Instituto Armado, pudo haber repercutido en los autores de los hechos un beneficio económico "muy importante", que se determinará en el pertinente proceso de peritación por personal especializado.

Al respecto de estos hechos, desde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se recuerda que tanto los animales autorizados para ser objeto de caza o pesca, conocidos como cinegéticos, así como sus partes o derivados, están regulados en las diferentes normativas de caza de la comunidad autónoma, y se recuerda que su aprovechamiento pertenece a sus titulares cinegéticos y de los terrenos donde se encuentren.

Estos hechos se encuentran tipificados con sanciones administrativas de hasta 2.000 Euros y retirada de licencia de caza e inhabilitación, además del posible ilícito penal de robo o hurto al que se encuentre sin autorización de su titular, por el que se deberá responder ante la autoridad judicial.