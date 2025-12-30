Investigan el conductor de un tráiler por conducción temeraria y sextuplicar la tasa de alcohol

Momento en el que los agentes paralizaron el tráiler y realizaron las pruebas de alcoholemia al conductor. - SUB GBNO EN ZAMORA

ZAMORA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora está investigando al conductor de un tráiler por un delito de conducción temeraria y sextuplicar la tasa de alcoholemia, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se produjeron sobre las 18:30 horas del pasado sábado, 27 de diciembre, cuando varias llamadas telefónicas al 062 de la Guardia Civil de Zamora alertó de la circulación en zigzag de un vehículo articulado "tráiler", compuesto por tractocamión y remolque cisterna en la carretera N-122 (Zaragoza - Portugal), sentido Zamora.

La Guardia Civil estableció un dispositivo para que l localizar y controlar al conductor, lo que se produjo con la interceptación del vehículo en el kilómetro 467,500 la N-122, en el término municipal de Zamora.

Al evidenciar el conductor que se podía hallar bajo la influencia del alcohol, fue sometido a las pruebas de alcoholemia y arrojó unos resultados de 1,2 y 0,87 mg/l en aire espirado, tasa que supera en más de seis veces lo permitido, 0,15 mg/l.

Se da la circunstancia de que esta persona posee antecedentes penales y sanciones administrativas por hechos similares. De resultar condenado, podría enfrentarse a las penas de prisión de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno hasta seis años.