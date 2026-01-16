Investigan al conductor de un turismo tras atropellar a un usuario que circulaba en patinete eléctrico en Palencia

Investigado un conductor tras atropellar a un usuario que circulaba en patinete eléctrico en Palencia - POLICÍA LOCAL

PALENCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Atestados de la Policía Local de Palencia ha investigado al conductor de un turismo tras atropellar a un usuario de un vehiculo de movilidad personal (VMP) en la avenida Cataluña de la capital el miércoles.

El herido fue trasladado al Hospital Río Carrión en ambulancia, donde fue atendido por una fractura en su muñeca, según han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El accidente se produjo cuando el vehículo trataba de incorporarse a una estación de servicio, sin percatarse de que por el carril bici circulaba un patinete eléctrico, con el que impactó.

La Unidad de Atestados y una patrulla de Seguridad Ciudadana se personaron en el lugar para asegurar la zona, atender al herido e identificar a las partes.

El conductor del turismo fue sometido a la prueba de alcoholemia en la que arrojó un resultado negativo de 0,0 miligramos por litros de aire espirado.

Dadas las lesiones provocadas, al conductor del turismo se le investiga como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia y ha quedado en calidad de investigado no detenido.

CIRCULAR SIN CARNET.

Por otro lado, en la Plaza de San Lázaro, se identificó el pasado martes a un conductor de un vehículo asemejado a un VMP, pero cuyas características técnicas le asemejan a un vehículo a motor para cuyo uso es necesario permiso o licencia de conducción.

El usuario, de 20 años, carecía de cualquier título habilitante para manejarlo, por lo que se enfrenta a un presunto delito de conducir sin permiso.