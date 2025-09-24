Investigan a las dueñas de dos perros que atacaron a otro y provocaron heridas a dos personas en Mojados

Sucesos.- Investigan a una joven de Palencia por el ataque de un perro potencialmente peligroso en Laguna (Valladolid) - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid, ha procedido a la investigación de dos mujeres, vecinas de Mojados, como presuntas autoras de un presunto delito relacionado con la tenencia irresponsable de animales potencialmente peligrosos, por las lesiones que causaron a otro can y a sus propietarios mientras lo paseaban.

Los hechos ocurrieron a principios de este mes, cuando dos perros, uno de raza Stafforshire Terrier Americano y otro American Bully, que según sus certificaciones veterinarias tiene la consideración de animales potencialmente peligrosos, se encontraban sueltos y sin bozal, y se abalanzaron sobre otro de raza samoyedo mordiéndole en diversas partes del cuerpo.

Varias personas que se encontraban en el lugar, que se expusieron a sufrir daños por parte de los perros atacantes, lograron separar a los animales. Como consecuencia de ello, la pareja propietaria del perro tuvo que ser atendida en un Centro de Salud por varias mordeduras en las manos. Igualmente el perro atacado tuvo que ser atendido en el Centro Veterinario de Mojados.

Los hechos fueron denunciados ante el Puesto de la Guardia Civil de Mojados, que procedió a instruir las primeras diligencias, haciendo el traslado de las mismas al Seprona de la Guardia Civil de Valladolid para que continuara con la investigación.