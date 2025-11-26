Investigan al entrenador de un equipo de fútbol infantil por la agresión a un árbitro en Villaquilambre (León)

LEÓN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un varón de 36 años, entrenador de un equipo de fútbol de categoría infantil, como presunto autor de un delito leve de lesiones ocasionadas durante un partido celebrado el pasado fin de semana en Villaquilambre (León).

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo día 23 durante un partido cuando el entrenador de uno de los equipos, tras una discusión al finalizar el partido, supuestamente agredió al árbitro, un varón 20 años, causándole lesiones en la cara de las que tuvo que ser atendido en el Hospital de León.

Avisada la Guardia Civil de este incidente, se trasladó al lugar una patrulla de Armunia y levantó acta de lo sucedido, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Una vez finalizada la investigación esta mañana se ha procedido a su investigación y remisión de las diligencias instruidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de León.