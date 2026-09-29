Investigan un incendio presuntamente provocado cerca de San Amaro (Burgos)

Archivo - Bomberos y policía en las cocheras municipales tras la extinción de un incendio. - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

BURGOS, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos y de la Policía Local han intervenido sobre las 7.30 horas de este martes para sofocar un incendio, presuntamente provocado, y que se ha originado en un árbol situado en la calle José María Villacián Rebollo, junto al acceso al Complejo Deportivo de San Amaro.

El fuego se ha producido en una cavidad existente en el tronco de un Castaño de Indias, lo que ha obligado a desplazar varias unidades hasta la zona. La intervención de los servicios de emergencia ha requerido el corte de la circulación del tráfico durante unos minutos en sentido Campus Universitario.

Tras apagar las llamas, las fuerzas de seguridad han iniciado una investigación para esclarecer las causas de los hechos, si bien los primeros indicios apuntan a que ha sido provocado.

Hasta el lugar también se ha desplazado personal de la empresa encargada del contrato de mantenimiento de Parques y Jardines con el fin de evaluar el estado en el que ha quedado el castaño y determinar si es necesario llevar a cabo alguna actuación adicional.