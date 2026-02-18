Investigan a una persona por pinchar ruedas de vehículos y provocar daños valorados en 14.000 euros en Aguilar

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil en Aguilar de Campoo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALENCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona como supuesta autora de un delito continuado de daños, al ocasionar desperfectos por un valor aproximado de 14.000 euroS.

Los hechos se produjeron en Aguilar de Campoo, donde la persona encausada, aprovechando las horas nocturnas, se acercaba a los vehículos que se encontraban estacionados en la vía y empleando un objeto punzante perforaba los neumáticos.

La investigación se ha llevado a cabo de manera conjunta con la Policía Local de Aguilar de Campoo, que han identificado y posteriormente investigado al presunto autor del citado delito.