Investigan a un septuagenario en Simancas (Valladolid) por golpear a un cachorro y arrojarlo a la basura

Cachorro entregado a los servicios veterinarios. - GUADIA CIVIL

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid investiga a un varón de 74 años, vecino de Simancas, como presunto autor de un delito de maltrato animal y posterior abandono de un perro cachorro vivo en un contenedor de basura en este municipio.

Los hechos ocurrieron el pasado día 11 de junio de 2026 cuando efectivos de la Policía Local de Simancas fueron requeridos telefónicamente por un varón, acompañado de su pareja, para hacer entrega de un cachorro de perro que se habían encontrado arrojado en un contenedor de la basura de la misma localidad.

Tras pensar que el llanto procedente del contenedor de basura podría corresponder a un bebé, los efectivos acudieron al lugar y confirmaron la existencia de un cachorro de perro de pocas horas de vida, por lo que el cachorro fue rescatado y entregado en un centro canino.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil de Valladolid para que continuara con la investigación y el esclarecimiento de los hechos ocurridos, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

La Guardia Civil, tras varias gestiones y entrevistas con vecinos, localizaron a un vecino que tenía un perro, hembra, de raza Podenco Portugués, que por las características físicas que presentaba y que en las fechas cercanas en las que apareció el cachorro en el contenedor de basura se encontraba en avanzado estado de embarazo.

Tras las investigaciones realizadas, los agentes procedieron a la toma de muestras de saliva para cotejar el ADN, mediante isótopo de la perra hembra y del cachorro encontrado para determinar el perfil genético individual y estudio del parentesco entre ambas, muestras que fueron remitidas al laboratorio de criminalística de la Dirección de la Guardia Civil en Madrid.

El informe técnico del laboratorio de criminalística de la Guardia Civil en Madrid concluyó la compatibilidad materno-filial entre la perra adulta hembra y el cachorro habiendo una coincidencia positiva entre ambos.

Además, se solicitó un informe clínico de la clínica veterinaria de Laguna de Duero sobre el estado del cachorro, que presentaba síntomas de problemas neurológico, hiperreflexia, alteración del equilibrio y dificultad de acomodación de la pupila con ceguera parcial compatibles con las secuelas de un traumatismo craneoencefálico.

Por todo ello se procedió a la investigación del propietario de la perra por un supuesto delito contra los animales por el maltrato animal y posterior abandono de un perro cachorro, al que arrojó tras una contusión o golpe a un contenedor de basura, lo que le ocasionó un daño irreversible y un menoscabo grave para su salud o daño irreversible.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Nº 6 de Valladolid y copias de las mismas a la Fiscalía Provincial de Valladolid (Urbanismo y Medio Ambiente).