Investigan a un vecino de Cáceres por vender y no entregar a un abulense cazadoras valoradas en 1.000 euros

Agente de la Guardia Civil especialista en ciberestafas. - GUARDIA CIVIL

ÁVILA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de efectivos de los Puestos de Piedrahíta y El Barco de Ávila, en colaboración con el Equipo ROCA de Arroyo de la Luz (Cáceres), ha investigado a una persona con residencia en la provincia de Cáceres como presunta autora de un delito de estafa.

La actuación se inició tras la denuncia presentada en dependencias oficiales del Puesto de la Guardia Civil de El Barco de Ávila, donde la víctima manifestó haber realizado la compra de varias cazadoras a través de un sistema de mensajería móvil, efectuando diferentes pagos por un importe aproximado de 1.000 euros sin llegar a recibir la mercancía adquirida.

A raíz de la denuncia, la Guardia Civil inició diversas gestiones de investigación y análisis informáticos de cuyo resultado, se logró determinar que la persona presuntamente implicada, podría residir en una localidad de Cáceres, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

Por ello, se estableció coordinación con el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Arroyo de la Luz, competente en la zona, desplazándose conjuntamente el pasado hasta dicha localidad. Tras varias comprobaciones y gestiones practicadas, se consiguió localizar, identificar e investigar a esta persona como presunta autora de un delito de estafa.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición judicial.