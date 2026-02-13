El IPC cae cinco décimas en enero y la inflación baja siete décimas hasta el 2,1%

Archivo - Precios en una frutería, a 11 de agosto de 2023, en Móstoles, Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,1 por ciento en tasa interanual en Castilla y León, siete décimas menos que el mes anterior, que cerró al 2,8 por ciento, y dos décimas menos que en España que ha alcanzado el 2,3 por ciento, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Castilla y León es junto con Andalucía la séptima comunidad autónoma menos inflacionista del país con ese 2,1 por ciento. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en enero y Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (3,0 por ciento) mientras que Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Región de Murcia y La Rioja anotaron las más bajas (1,9 por ciento todas).

Y en términos mensuales, los precios cayeron medio punto en Castilla y León, una décima menos que en España donde han bajado un 0,6 por ciento.