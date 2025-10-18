Iratxe García, reelegida vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo

La Presidenta Del Grupo De Socialistas Y Demócratas En La Eurocámara, Iratxe García, Ha Sido Reelegida Vicepresidenta Primera Del Partido Socialista Europeo (PES) - SOCIALISTAS EUROPARL

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, Iratxe García, ha sido reelegida vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo (PES), en el Congreso que reúne este fin de semana en Ámsterdam a dirigentes de la socialdemocracia, entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante su discurso ante el congreso, la presidenta del S&D ha señalado que, en esta nueva legislatura en el Parlamento Europeo, los socialdemócratas han "demostrado lo que es el liderazgo".

"Hemos configurado la agenda de esta Comisión Europea, no para nuestro propio beneficio, sino para el de las personas", ha remarcado, al tiempo que ha señalado que se han obtenido compromisos para una estrategia contra la pobreza, para un Plan Europeo de Vivienda Asequible, una hoja de ruta para empleos de calidad, un pacto para el diálogo social, una garantía infantil reforzada, y para que los derechos de las mujeres no sufran ningún retroceso frente a la amenaza de la extrema derecha.

Al mismo tiempo, la dirigente socialista ha asegurado que la familia socialdemócrata continuará exigiendo que Europa "encuentre su voz moral sobre Gaza y Ucrania, porque la justicia no puede ser selectiva".

También ha recordado que el programa de trabajo que la Comisión presentará en noviembre "será el momento de la verdad", y que su apoyo "no es un cheque en blanco". "Defenderemos la ambición, pero no la complacencia", ha advertido.

En este sentido, ha incidido en la importancia de trabajar por una vivienda accesible y trabajos dignos, la democracia, la paz y una transición verde justa, y ha asegurado que "estas prioridades no son abstractas, son urgentes". "Me comprometo a que Europa cumpla con todo ello y hasta entonces, no descansaremos", ha concluido.

Iratxe García ha felicitado al presidente del PES, el sueco Stefan Löfven, quien también ha repetido el cargo, del que ha destacado "su liderazgo y compromiso con la justicia social, que seguirán inspirando a los progresistas de toda Europa".