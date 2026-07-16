iRiego, Premio Pyme del Año León 2026 por la innovación y crecimiento de actividad desde su nacimiento en 2012

Galardonados con los premios Pyme del Año León 2026. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa iRiego New Generation, dedicada a la gestión de regadíos modernizados, ha recibido este jueves el Premio Pyme del Año 2026 de León por la innovación y crecimiento de su actividad desde su creación en el año 2012.

El Banco Santander y la Cámara de Comercio de León conceden este galardón en colaboración con la Cámara de España y el Diario de León. El gerente de iRiego, José Francisco Fernández, ha sido el encargado de recoger el premio en un acto celebrado en Work Café del Banco Santander que ha contado con la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez; el presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega y el director territorial del Banco Santander, Francisco Javier Martín, entre otros.

Como celebración del décimo aniversario del Premio, se ha entregado la Mención Especial 'Legado Empresarial' a El Serranillo, empresa que ve reconocida su trayectoria empresarial y su "innegable contribución al desarrollo de León" como comercio tradicional en el año de su centenario.

Además, se han concedido cuatro accésits. El Accésit de Internacionalización se ha otorgado a Moving Robots Consulting, dedicada a proporcionar soluciones innovadoras de robótica móvil y automatización adaptadas a las necesidades de las empresas para mejorar la eficiencia y optimizar los procesos logísticos.

En la categoría Innovación y Digitalización los galardonados han sido dos emprendedores leoneses, Miguel Antonio Díaz Martínez y Samuel Toro Garcia, creadores de Frezzyks (Innovaciones Dulces), marca española de confitería innovadora nacida de la curiosidad y la inquietud.

El Accésit a la Formación y el Empleo se ha concedido a RMC Rally Racing, fundada por Roberto Méndez en 2004. Se trata de una empresa especializada en la preparación, el mantenimiento y la asistencia de coches de competición.

Por último, el Accésit de Pyme Sostenible de León ha recaído en Contratas y Saneamiento Coysa, que trabaja en la provincia desde hace más de tres décadas. Pionera en poner en práctica la economía circular, esta empresa familiar, comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad, inició su actividad en 1987.

PREMIO NACIONAL

La compañía iRiego concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se elegirá entre los ganadores de cada provincia. El nombre se conocerá en los primeros meses de 2027, en un gran evento que se celebrará en Madrid.

Del mismo modo, los ganadores de los accésits concurrirán también a la final nacional en sus respectivas categorías, donde se elegirá a las empresas que han destacado por sus acciones de internacionalización, sus políticas de formación y empleo o innovación y digitalización y las que tienen implantadas más medidas de sostenibilidad.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, Javier Vega, ha destacado durante el evento que a la presente convocatoria han concurrido 70 empresas y ha expresado la importancia de las pymes como creadoras de riqueza. "Es importante darles una visibilidad y que ese reconocimiento que les estamos haciendo hoy sirva de acicate a otras empresas para que todo el mundo siga participando de estos premios, pero sobre todo teniendo las empresas abiertas y creando empleo y futuro para nuestra tierra", ha recalcado.

"LEÓN TIENE UN GRAN FUTURO EMPRESARIAL"

Por su parte, Francisco Javier Martín ha señalado que el tejido empresarial leonés es "muy diverso", con mucha capacidad de innovación y de adaptación a los tiempos actuales. "Yo creo que León tiene un gran futuro empresarial y creo que sobre todo hay una clase empresarial de muy alto nivel", ha sostenido.

El alcalde de León ha recordado que el 99 por ciento del sistema productivo empresarial de la ciudad y de la provincia se corresponde con pymes y micropymes, por lo que son quienes sostienen y mantienen el tejido social, económico y productivo leonés. "Cualquier agradecimiento es poco para todos estos hombres y mujeres que con su esfuerzo, su trabajo, con su riesgo, contribuyen al sostenimiento de esta sociedad", ha subrayado.

El Banco Santander y la Cámara de Comercio de España crearon el Premio Pyme del Año en 2017 para reconocer el desempeño y la labor de las pequeñas y medianas empresas como creadoras de empleo y riqueza. Además, pretende dar visibilidad al esfuerzo diario de los empresarios que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo económico del territorio.

El galardón está dirigido a pequeñas y medianas empresas de menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros y en esta décima edición se consolida como premio de referencia para las pequeñas y medianas empresas españolas.

En este sentido, el año pasado, novena edición del Premio, se inscribieron 1.717 empresas de las 50 provincias y participaron 53 cámaras de comercio territoriales, trece direcciones territoriales del Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española. Desde 2017, año de su lanzamiento, ya son 14.010 pymes las que han participado en este certamen.