Iris Barrigón y Adriana Pérez ganan el I Certamen de Castilla y León Jóvenes Talentos Culinarios de Palencia

Ganadoras del certamen. - PATATA BRAVA

PALENCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cocinera Iris Barrigón, de La Barra del Indiano (Valladolid), y la estudiante Adriana Pérez, del Grado de Ciencias Gastronómicas en el Campus de Palencia de la Universidad de Valladolid (UVA), se han proclamado ganadoras del I Certamen de Castilla y León Jóvenes Talentos Culinarios en sus respectivas categorías.

La gran final de la competición, celebrada ayer en las instalaciones del Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (CETECE) en Palencia, reunió a 18 jóvenes promesas de la gastronomía comunitaria -nueve profesionales y nueve alumnos de hostelería- que elaboraron dos platos principales con productos de la marca Alimentos de Palencia como ingredientes protagonistas.

En la categoría de Jóvenes Cocineros Profesionales, el primer premio ha recaído en Iris Barrigón por su propuesta para el establecimiento vallisoletano La Barra del Indiano, mientras que Adriana Pérez se ha alzado con el galardón en la modalidad de Alumnado de Hostelería.

Ambos reconocimientos están dotados con un premio de 1.000 euros para cada vencedora, así como con un lote de productos palentinos para el restaurante y el centro formativo de procedencia, señala la organización a través de un comunicado.

El jurado, integrado por expertos del sector, cocineros y representantes institucionales y de productores, ha destacado la creatividad, la calidad sensorial y el atractivo visual de los platos presentados, junto con el orden y el cumplimiento de los tiempos durante el desarrollo de la prueba.

El certamen, organizado por CETECE y patrocinado por la Diputación de Palencia, ha tenido como objetivo dar visibilidad al talento gastronómico joven de la región y poner en valor la calidad y versatilidad culinaria de las materias primas palentinas.