La ironía y la picaresca cervantinas llegan mañana al Auditorio Ciudad de León con 'El coloquio de los perros'

'El Coloquio De Los Perros', De Morfeo Teatro, Se Pondrá En Escena En El Auditorio Ciudad De León. - MORFEO TEATRO

LEÓN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ironía y la picaresca cervantinas subirán mañana al escenario del Auditorio Ciudad de León con una adaptación de 'El coloquio de los perros', a cargo de la compañía Morfeo Teatro.

La obra llegará al Auditorio leonés con dos funciones. La primera tendrá lugar a las 11.00 horas --dirigida al público escolar--, mientras que la segunda será a las 20.30 horas, ambas dentro de la programación de la segunda temporada de Artes Escénicas que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

Esta adaptación de 'El coloquio de los perros' está recomendada para niños mayores de doce años y abre el calendario de funciones para público familiar y escolar, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Bajo la dirección de Francisco Negro, Morfeo Teatro acerca al Auditorio Ciudad de León una de las últimas obras de Miguel de Cervantes, la adaptación de una novela que recoge los principios de la novela picaresca y reflexiona sobre la verosimilitud y la realidad, la corrupción, el egoísmo y la fraternidad del ser humano.

Morfeo Teatro se inspira en la estética de El Greco para la puesta en escena y en los retratos de Velázquez para el vestuario. Los actores que protagonizan la actuación son Francisco Negro, Mayte Bona y Felipe Santiago.

'El coloquio de los perros' escenifica la adaptación de la famosa novela de Miguel de Cervantes donde muestra la conversación entre dos perros llamados Cipión y Berganza que, al comprobar que han adquirido la facultad de hablar durante las noches, deciden contarse sus experiencias con distintos amos para recorrer lugares diversos de la España de la época. Así, se propone un emotivo y cómico canto a la fraternidad bajo la irónica pluma cervantina.