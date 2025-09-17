Isabel Blanco reitera que la intención de Mañueco es agotar la Legislatura

SEGOVIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, ha reafirmado este miércoles que la intención del presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, y "es finalizar la legislatura.

Blanco, que ha asistido en la capital segoviana a la entrega de la X Edición del Premio Mujer y Tecnología de la Fundación Orange, ha aseverado el gobierno autonómico "está trabajando en seguir poniendo en marcha nuevos programas, ayudar a las familias de Castilla y León y seguir generando oportunidades en Castilla y León".

Asimismo, Isabel Blanco ha subrayado que "el presidente Mañueco ha dicho siempre, en sede parlamentaria y en cualquier ámbito público en el que se le ha preguntado sobre este tema, que su objetivo es acabar la legislatura, y la fecha tope para hacerlo es el 15 de marzo".