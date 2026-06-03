Isabel San Sebastián lleva a Valladolid 'La venganza del apóstol', que no será la última entrega de la saga Reconquista

La escritora y periodista Isabel San Sebastián, en la presentación de su libro 'La venganza del apóstol'. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora, Isabel San Sebastián, ha presentado este miércoles en la Feria del Libro de Valladolid su novela 'La venganza del apóstol', dentro de la saga de la Reconquista, que contará con una novela más, la que narrará la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos.

La presentación se ha llevado a cabo en el Salón Principal del Círculo de Recreo de Valladolid, en el marco de la 59 edición de la Feria del Libro. "Es mi primera vez en la Feria del Libro de Valladolid y estoy encantada de estar aquí", ha reconocido.

Con estas palabras se ha presentado la autora en el Círculo de Recreo, donde ha desgranado su "pasión" por la Edad Media. "Fue una época muy violenta, muy cruel, pero también con unos valores muy interesantes. El honor, la palabra, la perseverancia guiaban a los hombres y mujeres de aquellos siglos", ha reflexionado.

Por ello, ha defendido que puede haber "muchas cosas que aprender de la Edad Media en general y de la Reconquista en particular".

San Sebastián, nacida en Santiago de Chile en 1959, es una de las "voces más reconocidas de la narrativa histórica en lengua española", según la organización. Su trayectoria novelística arrancó con 'La visigoda' (Premio Ciudad de Cartagena, 2007) y se prolongó a través de títulos como 'Astur' (2008), 'Imperator' (2010), 'Un reino lejano' (2012), 'La mujer del diplomático' (2014), 'Lo último que verán tus ojos' (2016), 'La peregrina' (2018), 'Las campanas de Santiago' (2020), 'La dueña' (2022) y 'La temeraria' (2024).

Con 'La venganza del apóstol', la novelista regresa al terreno que mejor domina: una narrativa que combina rigor histórico y pulso de thriller, capaz de capturar a lectores de perfiles muy distintos. Y adelanta que el ciclo de la Reconquista no acaba aquí. Leeremos a Isabel San Sebastián escribiendo sobre Isabel La Católica.

"Aún estoy en ese proceso en el que las ideas están tomando forma, pero sí, escribiré una novela sobre la toma de Granada", ha explicado la autora, que también se ha adentrado por ese proceso en el que la ficción se mezcla con la realidad para que nazca la novela histórica.

"Por un lado está el proceso de documentación, que yo lo disfruto muchísimo. Y, por otro, el de imaginar y tejer los hechos en tu cabeza, que para mí es el más divertido. Luego queda escribir, que es lo más trabajoso, lo más difícil porque es una pelea constante", ha añadido.