Íscar apoya a vecinos de Mayorga (Valladolid) ante los robos y lamenta la "negativa" del Gobierno a aumentar vigilancia

VALLADOLID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha trasladado la "preocupación" de la institución provincial ante la oleada de robos que afecta a la localidad de Mayorga, al tiempo que ha censurado la "respuesta negativa" del Gobierno a dar cobertura a las vacantes en los cuarteles de la Guardia Civil y la instalación de cámaras de videovigilancia en los accesos a los municipios.

En estos términos se ha expresado el presidente provincial al ser preguntado por la reunión con el alcalde de la localidad afectada afectada para abordar esta situación que anunció la semana pasada.

Durante la presentación del Plan V 2026, Íscar ha reafirmado su apoyo a las reivindicaciones del alcalde del municipio, David de la Viuda, con quien mantiene un "contacto permanente", y ha lamentado que, pese a las iniciativas llevadas al Pleno provincial para poner remedio a esta situación la respuesta haya sido siempre un "no".

Precisamente, ha explicado que coincidió con el alcalde de la localidad, que es miembro del grupo de gobierno, en un congreso gastronómico en el Museo del Pan. "Seguimos trabajando", ha apostillado.

Por último, ha asegurado entender a los vecinos de Mayorga porque la seguridad es una de las "mayores preocupaciones" tanto en el ámbito rural como en el urbano, razón por la que ha expresado su deseo de que se "ponga remedio" a esta situación que ahora se vive en Mayorga pero que "probablemente en breve se pueda vivir en otros punto de la provincia".